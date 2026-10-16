10 Pengusaha Travel Haji Mengaku Tak Ikhlas Setor Uang ke KPK, Ini Alasannya

jateng.jpnn.com - Sepuluh pengusaha penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) mengaku tidak ikhlas menyetorkan uang senilai ratusan juta hingga miliaran rupiah ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka beralasan, uang tersebut berasal dari jemaah haji khusus yang membeli paket perjalanan melalui perusahaan masing-masing, bukan dari keuangan negara.

Pengakuan itu terungkap saat mereka menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (15/10) malam.

Awalnya, tim kuasa hukum terdakwa Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex menanyakan apakah seluruh saksi yang hadir telah menyetorkan uang ke KPK.

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“Semua saksi yang hadir hari ini menyerahkan uang ke KPK semua, betul ya?” tanya tim kuasa hukum.

“Betul,” jawab para saksi.

Tim kuasa hukum kemudian mendalami alasan para saksi menyerahkan uang tersebut, termasuk apakah penyerahan dilakukan atas kehendak sendiri atau karena adanya permintaan dari KPK.

“Pada saat menyerahkan uang ke KPK, apakah atas kehendak sendiri atau tanpa paksaan, atau seperti apa?” tanya tim kuasa hukum.

Salah seorang saksi menjawab bahwa dirinya menyerahkan uang tersebut karena diminta oleh KPK.