Porsimaptar XXVI Akpol Semarang Makin Dekat, Persiapan Lomba Dimatangkan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tinggal menghitung hari, pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa, Pelajar, dan Taruna (Porsimaptar) XXVI Tahun 2026 akan digelar di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah.

Ketua Panitia Porsimaptar XXVI 2026 Rashya Resdianto mengatakan tahapan yang sedang berlangsung merupakan pertemuan teknis atau technical meeting (TM) lomba.

Rashya menyebut pertemuan teknis ini menjadi bagian dari persiapan untuk memastikan seluruh rangkaian perlombaan berjalan tertib, lancar, dan sesuai ketentuan.

“Melalui technical meeting ini, kami ingin memastikan seluruh peserta dan perwakilan kontingen memahami ketentuan serta mekanisme perlombaan. Dengan demikian, setiap pertandingan dapat berjalan tertib, profesional, dan menjunjung tinggi sportivitas,” kata Rashya seusai pertemuan teknis yang digelar di Gedung Cendekia, Akpol Semarang, Sabtu (17/10).

Menurutnya, kesamaan pemahaman mengenai tata tertib dan regulasi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran kompetisi. Dia berharap seluruh peserta dapat mematuhi aturan yang telah disepakati dan menerapkan prinsip fair play selama pertandingan berlangsung.

“Selain mematangkan persiapan teknis, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antara panitia dan peserta. Kami berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar Porsimaptar 2026 berjalan optimal,” ujarnya.

Dia menyebut Porsimaptar tahun ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi. Ajang tersebut juga menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan kemampuan akademik, sekaligus mempererat persaudaraan serta solidaritas antarpeserta.

“Kami berharap nilai-nilai tersebut dapat diterapkan oleh seluruh peserta,” tuturnya.