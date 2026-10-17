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Misteri Kematian Iwan Boedi ‘Mandek’ 4 Tahun, Kapolda Jateng Panggil Kapolrestabes Semarang

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 17:38 WIB
Misteri Kematian Iwan Boedi ‘Mandek’ 4 Tahun, Kapolda Jateng Panggil Kapolrestabes Semarang - JPNN.com Jateng
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menyatakan akan mengungkap kasus kematian Paulus Iwan Boedi Prasetijo, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang.

Irjen Roy mengatakan akan menindaklajuti kasus Iwan yang terkesan 'mandek' empat tahun terakhir ini. “Saya akan cek ya,” kata Irjen Roy, Sabtu (17/10).

Dia akan memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Erlin Tang Jaya untuk mengambil tindakan terhadap kasus kematian Iwan Boedi.

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“Nah, nanti kami panggil ke Pak Kapolrestabes kan kebetulan baru itu,” kata jenderal bintang dua abiturien Akademi Kepolisian (Akpol) 1993 tersebut.

Paulus Iwan Boedi Prasetijo ditemukan tewas dalam keadaan jasadnya terbakar di Kawasan Marina Kota Semarang, Jawa Tengah pada 8 September 2022.

Iwan yang merupakan PNS Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang itu dilaporkan hilang sejak 24 Agustus 2022. Dua pekan kemudian, jasadnya ditemukan dalam kondisi hangus tanpa kepala bersama sepeda motornya.

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PNS eselon empat itu diketahui hilang sehari sebelum dijadwalkan memberikan keterangan kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng terkait dugaan tindak pidana korupsi sertifikasi aset Pemkot Semarang.

Dalam kapasitasnya, Iwan akan menyampaikan kesaksian ihwal dugaan korupsi hibah delapan bidang tanah di Kecamatan Mijen dari Perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) yang dikelola PT Karyadeka Alam Lestari kepada Pemkot Semarang. Dugaan penyalahgunaan hibah tersebut terjadi pada 2010 silam.

Kapolda Jateng Irjen Roy mengatakan akan menindaklajuti kasus Iwan yang terkesan 'mandek' empat tahun terakhir ini.
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TAGS   kapolda jateng Jawa Tengah semarang kematian paulus iwan boedi prasetijo iwan boedi roy hardi siahaan

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