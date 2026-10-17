Pertamina Lubricants Perkuat Kemitraan dengan Pengusaha Truk di Jateng dan DIY

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Pertamina Lubricants berpartisipasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Patra Jasa Hotel & Convention, Semarang, Rabu (14/10).

Keikutsertaan tersebut menjadi wujud dukungan perusahaan terhadap asosiasi pengusaha angkutan barang sekaligus upaya memperkuat sinergi dengan pelaku industri armada (fleet) dan logistik.

PT Pertamina Lubricants menjadi mitra bagi pelaku usaha armada melalui penyediaan solusi pelumasan yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan niaga. Perusahaan juga memberikan dukungan teknis untuk membantu menjaga performa mesin dan keandalan armada.

Truk merupakan salah satu moda transportasi yang berperan penting dalam distribusi barang dan mendukung aktivitas ekonomi. Karena itu, industri angkutan barang membutuhkan kendaraan dengan performa andal dan operasional yang efisien.

Melalui partisipasi dalam Musda II Aptrindo Jawa Tengah dan DIY, PT Pertamina Lubricants juga memperkuat komunikasi serta hubungan kemitraan dengan para pengusaha angkutan barang.

Hubungan erat dengan asosiasi menjadi langkah penting untuk memahami kebutuhan pelanggan secara langsung sekaligus membuka peluang kolaborasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi operasional armada.

Dukungan terhadap Aptrindo mencerminkan komitmen PT Pertamina Lubricants untuk tumbuh bersama pelaku industri armada melalui kemitraan yang saling menguatkan. Dengan menghadirkan solusi pelumasan yang tepat dan membangun kolaborasi dengan asosiasi, perusahaan berupaya mendukung keandalan armada serta kemajuan industri transportasi dan logistik nasional.

Dalam kegiatan tersebut, PT Pertamina Lubricants menampilkan produk Meditran SX Plus SAE 15W-40 API CI-4. Produk ini merupakan pelumas mesin diesel tugas berat (heavy-duty diesel engine oil) yang dirancang untuk mesin diesel modern, termasuk mesin yang menggunakan teknologi exhaust gas recirculation (EGR).