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Mutasi TNI AD, Mayjen Sudaryanto Menjabat Pangdam IV Diponegoro

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 19:58 WIB
Mutasi TNI AD, Mayjen Sudaryanto Menjabat Pangdam IV Diponegoro - JPNN.com Jateng
Sertijab Pangdam IV Diponegoro oleh Mayjen TNI Achiruddin Darojat ke Mayjen TNI Sudaryanto. FOTO: Pendam IV Diponegoro.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tongkat kepemimpinan Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro berganti. Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Sudaryanto menggeser posisi Mayjen TNI Achiruddin Darojat.

Perombakan ini dilakukan setelah Jenderal TNI Tandyo Budi Revita resmi menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

Jenderal Tandyo langsung memimpin serah terima jabatan (sertijab) Panglima Kodam (Pangdam)IV/Diponegoro di Aula A.H. Nasution, Mabes TNI-AD Jakarta, Jumat (16/10).

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Mayjen Achiruddin pernah menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) itu kini mengemban amanah sebagai Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI (Wakaster TNI).

Abiturien Akademi Militer (Akmil) 1997 ini juga pernah menjabat Wakil Komandan Pasukan Khusus (Kopassus).

Sementara itu, Mayjen Sudaryanto pernah menduduki posisi Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Mayjen Sudaryanto merupakan jebolan Akmil 1993.

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Mayjen Sudaryanto juga tercatat pernah mengisi jabatan Kapuslola Kawasan Bainstrahan Kementerian Pertahanan. (ink/jpnn)

Mayjen TNI Sudaryanto resmi menjabat Pangdam IV Diponegoro setelah masuk dalam mutasi besar TNI AD menggantikan Mayjen TNI Achiruddin Darojat.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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