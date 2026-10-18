Mahanni Yulindha Pratiwi Resmi Jadi Plt Bupati Klaten

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mahanni Yulindha Pratiwi resmi menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Jawa Tengah. Dia ditunjuk setelah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan surat keputusan (SK) penunjukan Plt Bupati Klaten telah selesai dan diserahkan kepada perempuan yang karib disapa Lindha itu pada Jumat (16/10).

"Sesuai dengan undang-undang, apabila kepala daerah berhalangan tentu saja wakilnya yang menjalankan tugas. SK sudah jadi dan sudah diserahkan ke Wakil Bupati kemarin ya," kata Sumarno di Kota Semarang, Sabtu (17/10).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus memantau penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten. Hal itu untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

"Tentu saja kami pengin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," ujarnya.

Untuk diketahui, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terjaring OTT KPK pasa Kamis (15/10). Dia tertangkap bersama 20 orang lainnya yang satu di antaranya merupakan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

Dalam kasusnya, KPK mengungkap dugaan kesepakatan uang Rp 400 juta dari nominal awal Rp 600 juta antara Bupati Klaten Hamenang dan Kepala BPK Jateng Ahmad Luthfi.

Uang tersebut diduga sebagai imbalan untuk mengondisikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025.