5.500 Pelari Meriahkan AHY Run Semarang 2026

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 5.500 pelari meramaikan gelaran AHY Run Semarang 2026 di kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (18/10). Ajang ini menjadi momentum untuk mendorong gaya hidup sehat sekaligus memperkuat komunitas lari di berbagai daerah.

Ada dua kategori, 5K dan 10K. Rute pendek melintasi kawasan Simpang Lima, Jalan Gajah Mada, Jalan Pemuda, dan Jalan Pandanaran.

Sementara itu, rute 10K melintasi kawasan Simpanglima, Jalan Ahmad Yani, Jalan MT Haryono, kawasan Kota Lama, Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran dan finish di Plaza Gajah Mada Simpang Lima.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bahagia dapat berlari bersama masyarakat Jawa Tengah.

“Bahagia dan gembira sekali hari ini kita bisa berlari bersama keluarga besar dan masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Karena bukan hanya di Kota Semarang, tetapi juga tadi datang dari berbagai kota kabupaten lainnya se-Jawa Tengah,” kata AHY.

Menurutnya, AHY Run 2026 menghadirkan energi positif untuk mendorong masyarakat menjalani pola hidup sehat sekaligus meningkatkan prestasi melalui olahraga.

“Jadi, saya sendiri ingin terus menjadi bagian dari makin maraknya komunitas lari di berbagai penjuru Indonesia,” ujarnya.

AHY menilai meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga lari merupakan tren positif, terutama di kalangan generasi muda. Generasi milenial dan generasi Z dinilai semakin peduli terhadap kesehatan serta kegiatan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan.