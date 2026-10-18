Sosok Pangdam IV Diponegoro Mayjen Sudaryanto, Sang Jenderal Penanggulangan Teror

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Sudaryanto resmi menakhodai Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro. Dia menggeser posisi Mayjen TNI Achiruddin Darojat yang dimutasi sebagai Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI (Wakaster TNI).

Perombakan ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) pada Kamis (15/10).

Keesokan harinya, Jenderal Tandyo langsung memimpin serah terima jabatan (sertijab) Panglima Kodam (Pangdam)IV/Diponegoro di Aula A.H. Nasution, Mabes Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Jakarta, Jumat (16/10).

Sosok Mayjen Sudaryanto merupakan perwira tinggi (Pati) Angkatan Darat abiturien Akademi Militer (Akmil) 1993.

Sebelum masuk di Bumi Diponegoro, Mayjen Sudaryanto merupakan Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Mayjen Sudaryanto juga tercatat pernah mengisi jabatan Kepala Pusat Pengelolaan Kawasan (Kapuslola Kawasan) Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Bainstrahan).

Sejumlah jabatan strategis yang diemban Mayjen Sudaryanto, di antaranya, Kepala Staf Komando Resor Militer (Korem) 173/Praja Vira Braja Biak, Papua, Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) III/Siliwangi Kota Bandung, Jawa Barat dan Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Surabaya, Jawa Timur.

Termasuk dipercaya sebagai komandan dalam Tim elit Satuan 81/Penanggulangan Teror (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD. Seperti menjabat Komandan Sekolah Raider Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus), Komandan Yonif (Danyon) 811/ Aksi Khusus Sat 81/Gultor Kopassus, Wakil Danyon Bantuan Sat 81/Gultor Kopassus dan Komandan Tim (Dantim) Pasukan Katak Sat 81/Gultor Kopassus. (ink/jpnn)