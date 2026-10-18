Karhutla Gunung Lawu Sulit Dipadamkan, Kapolda Jateng Usulkan Water Bombing

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih melanda lereng Gunung Lawu, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menyinggung langkah pemadaman akan menggunakan helikopter atau water bombing. Pasalnya, medan yang sulit menghambat pemadam menuju lokasi kebakaran.

“Kami berharap dari teman-teman di Penerbad bisa menurunkan helikopter tersebut ke sini untuk bantuan, dalam artian membawa alat kemudian nanti jadi water bombing. Nah, itu yang akan digunakan nanti,” kata Irjen Roy, Sabtu (17/10).

Dia mengatakan akan berkomunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Termasuk menyoal modifikasi cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Irjen Roy menduga penyebab kebakaran berasal dari faktor kelalaian manusia atau human error masih perlu didalami. Namun, penyebab kebakaran belum dapat dipastikan karena pemeriksaan lokasi kejadian belum dilakukan.

“Anginnya cukup besar, antara lain disampaikan kami akan melakukan modifikasi cuaca. Namun, sangat tergantung dengan hasil penilaian dari teman-teman BMKG, bagaimana caranya untuk membuat status daripada modifikasi cuaca itu sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto menyebut penanganan karhutla memerlukan sinergi seluruh unsur serta langkah yang disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan.

“Koordinasi dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, termasuk mengupayakan dukungan sarana yang dapat membantu menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses,” ujarnya. (ink/jpnn)