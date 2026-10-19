Mahasiswa Kedokteran Ditemukan Tewas di Kamar Indekos Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani koasisten atau koas ditemukan meninggal dunia di kamar indekos di Jalan Semarang Indah, Kelurahan Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (17/10) malam.

Korban berinisial YKW, berusia 23 tahun, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa sekitar pukul 23.41 WIB. Korban diketahui berasal dari Kota Surakarta dan merupakan mahasiswa fakultas kedokteran di salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang.

“Korban meninggal dunia berjenis kelamin laki-laki berusia 23 tahun. Mahasiswa dokter koas, asalnya dari Solo yang kuliahnya di Semarang,” kata Kanit Reskrim Polsek Semarang Barat AKP Suprapto, Senin (19/10).

Berawal dari Keluhan Sakit kepada Orang Tua

AKP Suprapto menjelaskan kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh kakak kandung korban yang juga dokter bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Semarang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat menelepon orang tuanya di Solo.

“Korban ini sebelum meninggal, itu sempat telpon sama orang tuanya, sempat mengeluhkan tidak enak badan, badannya terasa sakit semua,” katanya.

Mendapat kabar tersebut, orang tua korban lantas menghubungi kakak kandungnya untuk meminta bantuan membawa ambulans agar YKW dapat segera mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Kakak korban kemudian mendatangi indekos bersama petugas ambulans, seorang perawat, dan seorang dokter. Namun, setibanya di lokasi, pintu kamar korban dalam keadaan terkunci. Korban juga tidak merespons panggilan telepon dari kakaknya.