Daratan Demak Terus Hilang Ditelan Laut, Ini Jurus Melawannya

jateng.jpnn.com, DEMAK - Dampak abrasi telah menjadi ancaman serius di pesisir utara Jawa Tengah (Jateng. Seperti halnya yang terjadi di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Desa yang sebagian wilayahnya sudah terendam air laut ini menjadi salah satu titik penanaman mangrove yang dipadukan dengan penggunaan inovasi HexBricks.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan inovasi HexBricks adalah bagian dari upaya perlindungan kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa berbasis alam atau Nature-Based Solutions (NbS).

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Menurut AHY, perlindungan Pantura dilakukan melalui pendekatan hybrid, yakni memadukan pembangunan infrastruktur fisik berupa tanggul pantai maupun tanggul laut dengan solusi berbasis alam.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi menghadapi kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah yang mengancam permukiman serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

“Ini juga berarti membuka lapangan kerja dan menghadirkan penghasilan untuk masyarakat yang ada di pesisir,” kata AHY, Senin (19/10).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penanaman mangrove menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi dampak abrasi dan banjir rob yang selama ini mengancam pesisir Jawa Tengah.

“Upaya hari ini adalah upaya pencegahan, yaitu dengan penanaman mangrove,” kata Luthfi.