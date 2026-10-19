33 Sungai Dikeruk di Tengah Ancaman Banjir Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengklaim telah mengeruk sebanyak 33 sungai untuk mengantisipasi banjir di berbagai wilayah saat masuk musim hujan mendatang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang Suwarto menjelaskan pengerukan sebagian besar sedimentasi telah selesai. Saat ini, masih ada lima sungai yang proses pengerukannya belum rampung.

“Kami lakukan pengerukan di 33 sungai dan ini sudah selesai, ada lima yang masih dalam proses pengerukan,” katanya, Senin (19/10).

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Dia menyebut pengerukan lima sungai tersebut ditargetkan rampung pada akhir bulan ini. Salah satunya adalah Sungai Sringin di Kecamatan Genuk yang memiliki panjang tiga kilometer. Hingga saat ini, pengerukan sungai rawan banjir ini telah mencapai dua kilometer.

Selain Sungai Sringin, pengerukan juga dilakukan di Sungai Sodor, kawasan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, serta sejumlah sungai lainnya.

“Kami ingin membuat aliran sungai ini lancar, bukan untuk menampung air hanya mengalirkan karena yang bisa menampung air adalah polder atau waduk,” ujarnya.

Pihaknya juga mempercepat perbaikan dan pembangunan saluran drainase perkotaan. Upaya tersebut antara lain dilakukan di depan Mal Paragon, Jalan Pemuda, serta melalui pembangunan saluran baru di Jalan Gajah.

“Daerah yang belum ada salurannya dan kerap tergenang, kami bikinkan saluran air baru seperti di depan Paragon,” tuturnya.