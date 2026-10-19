Melestarikan Tradisi Pesantren, MWC NU Subah Menggelar Lomba Baca Kitab Fathul Qorib

jateng.jpnn.com, BATANG - Menyambut Hari Santri Nasional (HSN) 2026, MWC NU dan PAC GP Ansor Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menggelar sejumlah kegiatan yang memadukan tradisi keilmuan pesantren dengan penguatan kebersamaan kader.

Dua kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu (18/10), empat hari menjelang peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober. MWC NU Subah menggelar lomba baca kitab Fathul Qorib (karangan Ibnu Qasim al-Ghazi), sedangkan PAC GP Ansor Subah menyelenggarakan fun game bola voli di Desa Karangtengah.

Lomba baca kitab Fathul Qorib berlangsung di Majelis Terompah Rasulullah Santri Ndalan 99, Desa Karangtengah. Pesertanya berasal dari 18 ranting NU se-MWC NU Subah, dengan kategori putra dan putri berusia 25-35 tahun.

Ketua Panitia HSN 2026 MWC NU Subah H. Sugeng Romadlon mengatakan lomba tersebut bertujuan menjaga tradisi kajian kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren Nahdlatul Ulama.

“Tujuan lomba ini adalah menjaga dan melestarikan kajian kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren Nahdlatul Ulama, serta membangkitkan semangat belajar di ranting NU se-MWC NU Subah,” ujarnya.

Ketua Tanfidziyah MWC NU Subah H. Abdul Khoir yang membuka kegiatan tersebut, menyebut lomba baca kitab itu merupakan kali pertama diselenggarakan di lingkungan MWC NU Subah.

Dia mengapresiasi inisiatif panitia dan berharap kegiatan tersebut dapat menjadi tradisi dalam setiap peringatan Hari Santri Nasional.

Sementara itu, Ketua Rois Syuriyah MWC NU Subah Kiai Muhammad Matin mengaku bangga dengan potensi peserta yang mengikuti perlombaan. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menggali kemampuan santri dan kader NU di tingkat ranting.