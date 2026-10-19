Kronologi Mahasiswa Kedokteran Tewas di Indekos Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi tak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh seorang mahasiswa kedokteran yang ditemukan meninggal dunia di kamar indekos Jalan Semarang Indah, Kelurahan Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Korban berinisial YKW (23) asal Kota Surakarta itu ditemukan tak bernyawa pada Sabtu (17/10) sekitar pukul 23.41 WIB. Korban yang sedang menjalani koasisten atau koas itu merupakan mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Semarang.

Kanit Reskrim Polsek Semarang Barat AKP Suprapto mengatakan pihak keluarga menyampaikan bahwa korban memiliki riwayat penyakit jantung. Namun, penyebab pasti kematian korban belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan awal kepolisian.

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“Korban meninggal dunia berjenis kelamin laki-laki berusia 23 tahun. Mahasiswa dokter koas, asalnya dari Solo yang kuliahnya di Semarang,” kata AKP Suprapto, Senin (19/10).

Menurut AKP Suprapto, kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh kakak kandung korban yang juga dokter di salah satu rumah sakit di Kota Semarang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat menelepon orang tuanya di Surakarta dan mengeluhkan kondisi kesehatannya.

“Sebelum meninggal, korban sempat telpon sama orang tuanya, sempat mengeluhkan tidak enak badan, badannya terasa sakit semua,” katanya.

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Mendapat kabar tersebut, orang tua korban lantas menghubungi kakak kandungnya untuk meminta bantuan membawa ambulans agar korban dapat segera mendapatkan perawatan medis.

Kakak korban lantas mendatangi indekos bersama petugas ambulans, seorang perawat, dan seorang dokter. Namun, setibanya di lokasi, mereka mendapati pintu kamar korban terkunci. Korban juga tidak merespons panggilan telepon dari kakaknya sehingga pintu kamar terpaksa didobrak.