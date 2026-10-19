Kapolresta Surakarta Tak Mau Ada Pangkodamar, Perwira Wajib Turun ke Lapangan

jateng.jpnn.com, SOLO - Kapolresta Surakarta AKBP Condro Sasongko meminta seluruh pejabat utama dan perwira jangan menjadi Pangkodamar alias Panglima Komando dalam Kamar.

AKBP Condro menyatakan para pimpinan tidak boleh hanya memberikan perintah dari balik meja, tetapi harus menjadi teladan bagi anggota dalam menjalankan tugas.

Dia menyoroti pentingnya kehadiran pimpinan di lapangan untuk memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

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“Saya tidak mau mendengar lagi ada Pangkodamar, panglima komando dalam kamar. Jadi para perwira harus sudah turun ke lapangan,” kata AKBP Condro saat memimpin apel perdananya sebagai Kapolresta Surakarta, Senin (19/10).

Menurutnya, anggota tidak cukup hanya menerima arahan melalui komunikasi atau koordinasi. Para pimpinan harus menunjukkan secara langsung bagaimana tugas kepolisian dijalankan agar anggota dapat belajar dari tindakan dan keteladanan atasannya.

“Belajarnya anggota itu bukan dari melihat, mendengar, dan menulis, tetapi dari cara mencontoh komandannya,” ujarnya.

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AKBP Condro menyebut bahwa pola kerja kepolisian ke depan harus berorientasi pada tindakan nyata. Dia meminta para pejabat utama, kasat, kabag, kanit, hingga kasubnit tidak hanya melaporkan suatu peristiwa, tetapi juga menyampaikan langkah konkret yang telah atau akan dilakukan untuk menanganinya.

“Jadi ke depan Polresta Surakarta harus satu tingkat lagi lebih tinggi. Bukan lagi bicara tentang komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, tetapi sudah dalam bentuk aksi,” katanya.