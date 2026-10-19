Bocah Kelas 1 SD di Semarang Dianiaya Ibu Tiri, Tubuh Korban Banyak Luka

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang bocah kelas 1 sekolah dasar (SD) di Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh ibu tirinya.

Kasus ini bermula dari beredarnya video amatir yang merekam KDRT tersebut. Tampak korban menangis, menjerit kesakitan akibat kekerasan yang dialaminya.

Ditemukan banyak luka di tubuh korban. Dari insiden tersebut, tetangga korban turun tangan melaporkan ke pihak kepolisian.

Baca Juga: Kronologi Mahasiswa Kedokteran Tewas di Indekos Semarang

“Sudah kami tangani, itu dugaannya dilakukan oleh ibu sambung. Ibu kandung korban bekerja sebagai pekerja migran,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Pranyoto, Senin (19/10).

Pranyoto mejelaskan antara korban dan pelaku merupakan warga luar Kota Semarang. Dia menyebut penanganan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

“Terduga pelaku ini dari luar Semarang. Untuk pendampingannya kami koordinasikan dengan provinsi. Saat ini sudah dalam proses,” ujarnya.

Baca Juga: 33 Sungai Dikeruk di Tengah Ancaman Banjir Semarang

Sang pelaku telah diamankan oleh petugas Pemprov Jateng. Sementara itu, DP3A Kota Semarang memberikan pendampingan psikologis terhadap korban.

“Kalau kondisi anak, masih dalam proses penanganan,” kata Parnyoto.