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Bocah Kelas 1 SD di Semarang Dianiaya Ibu Tiri, Tubuh Korban Banyak Luka

Senin, 19 Oktober 2026 – 19:35 WIB
Bocah Kelas 1 SD di Semarang Dianiaya Ibu Tiri, Tubuh Korban Banyak Luka - JPNN.com Jateng
Ilustrasi berhenti melakukan kekerasan terhadap anak. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang bocah kelas 1 sekolah dasar (SD) di Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh ibu tirinya.

Kasus ini bermula dari beredarnya video amatir yang merekam KDRT tersebut. Tampak korban menangis, menjerit kesakitan akibat kekerasan yang dialaminya.

Ditemukan banyak luka di tubuh korban. Dari insiden tersebut, tetangga korban turun tangan melaporkan ke pihak kepolisian.

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“Sudah kami tangani, itu dugaannya dilakukan oleh ibu sambung. Ibu kandung korban bekerja sebagai pekerja migran,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Pranyoto, Senin (19/10).

Pranyoto mejelaskan antara korban dan pelaku merupakan warga luar Kota Semarang. Dia menyebut penanganan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

“Terduga pelaku ini dari luar Semarang. Untuk pendampingannya kami koordinasikan dengan provinsi. Saat ini sudah dalam proses,” ujarnya.

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Sang pelaku telah diamankan oleh petugas Pemprov Jateng. Sementara itu, DP3A Kota Semarang memberikan pendampingan psikologis terhadap korban.

“Kalau kondisi anak, masih dalam proses penanganan,” kata Parnyoto.

Ditemukan banyak luka di tubuh korban. Dari insiden itu, tetangga korban turun tangan melaporkan ke pihak kepolisian.
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TAGS   Jawa Tengah semarang anak KDRT kekerasan ibu tiri

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