Uang Rp 1,92 M Hasil Lelang Barang Koruptor Agus Hartono Disetorkan ke Kas Negara

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang, Jawa Tengah menyetorkan uang hasil lelang eksekusi barang rampasan perkara tindak pidana korupsi senilai Rp 1.925.440.000 ke kas negara melalui PT Bank Mandiri, Senin (19/10).

Uang tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran biaya pengganti dalam perkara korupsi yang menjerat dua terpidana, yakni Agus Hartono dan Donny Iskandar Sugiyo Utomo.

Kepala Kejari Kota Semarang Agus Rujito mengatakan penyetoran tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi pemulihan kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

“Kejaksaan Negeri Kota Semarang secara resmi menyerahkan uang hasil lelang eksekusi barang rampasan untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Agus Hartono dan terpidana Donny Iskandar Sugiyo Utomo,” kata Agus Rujito.

Uang tersebut berasal dari hasil lelang dua bidang tanah milik terpidana Agus Hartono yang berada di Jalan Raya Kudus–Jepara Kilometer 11, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Objek pertama berupa tanah seluas 4.273 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 714 atas nama Agus Hartono. Sementara itu, objek kedua berupa tanah seluas 3.365 meter persegi dengan SHM Nomor 1645 atas nama pemilik yang sama.

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Pihaknya memproses lelang melalui Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Telah disetorkan uang hasil lelang eksekusi barang rampasan untuk negara melalui PT Bank Mandiri Semarang dan diperhitungkan sebagai uang pengganti sebesar Rp 1.925.440.000,” ujarnya.