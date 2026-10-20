Kebakaran Gunung Sumbing, 152 Pendaki Berhasil Turun

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Sebanyak 152 pendaki Gunung Sumbing berhasil turun dengan selamat di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hingga kini belum padam.

Kapolres Wonosobo AKBP Ricky Pripurna Atmaja memastikan seluruh pendaki yang tercatat dalam data registrasi telah turun dan tidak ada yang tertinggal.

Kepastian itu diperoleh setelah tim gabungan menerima laporan dari Basecamp Gajah Mungkur di Desa Lamuk, Kecamatan Kalikajar, pada Senin (19/10) pukul 23.30 WIB.

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“Alhamdulillah, dari total 152 pendaki, semuanya sudah turun. Setelah kami cocokkan dengan data registrasi, tidak ada yang terlewat. Seluruh pendaki dalam keadaan sehat dan tidak ada yang mengalami kecelakaan maupun luka-luka,” kata Ricky, Selasa (20/10).

Dalam penanganan situasi tersebut, Polres Wonosobo bersama tim gabungan memprioritaskan keselamatan para pendaki. Tim terdiri dari Basarnas, BPBD, Puskesmas Kalikajar, pengelola basecamp, PMI, serta unsur terkait lainnya.

Salah satu langkah mitigasi yang dilakukan ialah menutup jalur pendakian Gunung Sumbing melalui sejumlah basecamp. Koordinasi juga dilakukan dengan Polres Temanggung dan Polresta Magelang agar penutupan jalur berjalan di seluruh wilayah terkait.

Langkah tersebut diperlukan karena kawasan pendakian Gunung Sumbing melintasi wilayah hukum yang berbeda.

Tim gabungan juga mendirikan posko pusat kendali di Basecamp Gajah Mungkur. Posko itu digunakan untuk mengoordinasikan penanganan, memantau informasi, serta menerima pengaduan dari keluarga pendaki.