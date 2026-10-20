Lawang, Semar dan Nara, Anak Harimau Benggala Koleksi Baru Semarang Zoo

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tiga anak harimau benggala menjadi daya tarik baru bagi wisata keluarga di Semarang Zoo, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kehadiran satwa yang baru berusia dua setengah bulan itu diharapkan memperkuat daya tarik kebun binatang tersebut sebagai destinasi wisata berbasis konservasi, edukasi, dan rekreasi.

Ketiga anak harimau tersebut lahir dari perkawinan harimau jantan bernama Rangga dan harimau betina bernama Manis. Dua anak harimau berjenis kelamin jantan diberi nama Lawang dan Semar, sedangkan anak harimau betina diberi nama Nara.

Nama-nama tersebut diberikan oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. Nara terinspirasi dari kata Pandanaran, Lawang diambil dari nama Lawang Sewu, sedangkan Semar berasal dari nama Semarang.

Penggunaan nama yang terinspirasi dari sejumlah ikon Kota Semarang tersebut diharapkan dapat memperkuat identitas lokal sekaligus menjadi daya tarik baru bagi pengunjung Semarang Zoo.

Koordinator Bidang Konservasi Satwa Semarang Zoo Yudi Ardianto menjelaskan kelahiran ketiga anak harimau tersebut merupakan hasil program pengembangbiakan yang dirintis sekitar satu setengah tahun lalu.

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“Untuk menjaga kemurnian genetik spesiesnya, mulai dicarikan pasangan dari lembaga konservasi lain dengan tukar menukar atau hibah satwa atau breeding loan agar tidak terjadi kawin sedarah,” ujar dokter hewan tersebut, Selasa (20/10).

Saat ini, ketiga anak harimau dalam kondisi sehat. Perawatannya dilakukan dengan memadukan pengasuhan induk dan pendampingan dari tim kiper atau perawat satwa.