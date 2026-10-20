Program PKK Kota Semarang Jadi Buah Bibir, Agustina Buka Suara

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) sedang menjadi buah bibir di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Permasalahan tersebut menyoal kegiatan PKK yang membebani warga di Ibu Kota Jawa Tengah, terutama kaum perempuan.

Bahkan, muncul desakan dalam bentuk petisi yang sudah ditandatangani secara daring ribuan masyarakat Kota Semarang.

Merespons hal tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan akan berkoordinasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Listyati Purnama Rusdiana.

"Nanti ketua PKKnya akan saya ajak untuk koordinasi. Saya baru diberitahu melalui media ada petisi, tetapi mengenai apanya belum (tahu, red). Seluruh pengurus PKKnya juga akan kami undang mencari pemahaman mengapa sampai ada petisi," kata Agustina, Selasa (20/10).

Agustina akan mempelajari isi tuntutan tersebut sebelum menentukan langkah penyelesaian. Dia menyebut petisi juga menjadi bahan evaluasi untuk memetakan keluhan warga terkait pelaksanaan kegiatan PKK.

"Isi tuntutannya kami belum baca,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Untuk diketahui, petisi berjudul "Mendorong Pemkot Semarang Menyederhanakan Kegiatan PKK agar Lebih Efektif & Efisien" mencuat pada Rabu (14/10).