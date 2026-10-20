IM3 Platinum Plus Bundling iPhone 18 Pro, Kuota Internet Tembus 175 GB

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) bersama Apple menghadirkan bundling next level IM3 Platinum Plus untuk iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max.

Melalui semangat “Maksimalkan dengan Platinum”, penawaran ini dirancang untuk melengkapi kemampuan iPhone terbaru dengan konektivitas, manfaat, dan layanan yang unggul sejak pertama memiliki perangkat.

Melalui bundling IM3 Platinum Plus, pelanggan bisa mendapatkan iPhone seri terbaru dengan total kuota 175GB per bulan, yang terdiri dari 100GB kuota utama, 50GB kuota 5G, dan 25GB kuota eSIM.

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Bundling ini menawarkan cicilan mulai dari Rp 499 ribu per bulan dengan program trade-in melalui mitra resmi, termasuk harga khusus Apple 20W Charger hanya Rp 18 ribu dan potongan harga khusus paket Platinum Plus.

Benefit lainnya mencakup promo bayar 12 bulan untuk langganan IM3 Platinum selama 24 bulan dan cicilan 0 persen melalui mitra pembayaran pilihan.

Director & Chief Growth Officer Indosat Ooredoo Hutchison Apoorva Mehrotra menyampaikan Platinum Plus dirancang untuk pelanggan yang ingin menikmati lebih banyak manfaat sejak pertama memiliki iPhone terbaru.

“Seiring dengan hadirnya iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max di Indonesia, pelanggan juga membutuhkan konektivitas dan layanan yang mampu mengimbanginya,” kata Apoorva Mehrotra, Selasa (20/10).

Menurutnya, pelanggan dapat memperoleh iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max mulai 16 Oktober 2026. Pemesanan dapat dilakukan melalui mitra resmi, termasuk Digimap, iBox, Hello Store, dan Blibli.