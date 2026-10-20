Tak Pandang Bulu, Satpol PP Bongkar 15 Lapak PKL Liar di Dekat Pasar Johar

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar 15 lapak liar Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempel di Jalan KH Agus Salim dan Jalan Pemuda, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/10).

Lokasi bangunan semi permanen itu terletak di samping Hotel Metro, dan di sekitar Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank Jateng.

Tak pandang bulu, aparat Satpol PP menyita partisi pendukung bangunan seperti kayu penyangga, triplek, tenda, galvalum, gerobak dan lain-lain.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Kusnandir mengatakan bangunan yang ditertibkan itu baru saja didirikan oleh sejumlah orang untuk berdagang. Namun, para pedagang belum sempat berjualan.

“Kami menertibkan dua kali. Pertama di Jalan Agus Salim. Kedua di Jalan Pemuda. Itu bangunan lapak baru, belum sempat digunakan,” kata Kusnandir.

Dia menjelaskan penindakan berawal dari patroli rutin yang mendapati adanya bangunan liar bersarang di sekitar Pasar Johar tersebut. Menurutnya, lokasi penindakan merupakan area larangan berdagang.

“Kami lakukan penindakan agar tak makin menjamur. Yang di Jalan Agus Salim dan Pemuda Pemuda itu lapaknya baru dibangun. Sesuai regulasi, itu pedestrian, dan jalan protokol tidak boleh dibangun untuk PKL agar tak mengganggu estetika kota,” katanya.

Kedepan, pihaknya akan meningkatkan patroli agar para pedagang tak membuka lahan usaha di daerah terlarang. Dia mengimbau kepada masyarakat yang akan berdagang, agar berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang.