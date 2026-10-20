Dua Gunung di Jateng Kebakaran, Helikopter TNI Dikerahkan

jateng.jpnn.com, JAWA TENGAH - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih melanda Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar dan Gunung Sumbing, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Dua helikopter milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) disiapkan untuk mendukung operasi pemadaman melalui udara oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penanganan kebakaran Gunung Lawu telah ditingkatkan menyusul penetapan status tanggap darurat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar.

Luthfi mengatakan operasi pemadaman di Gunung Lawu melalui udara atau water bombing telah dilakukan sebanyak dua kali. Namun, upaya tersebut menghadapi kendala angin kencang dan kondisi cuaca yang menyulitkan manuver helikopter.

“Bupati (Karanganyar, red) sudah koordinasi dengan kami. Sudah ditingkatkan menjadi tanggap bencana. Juga ada dua helikopter dari TNI yang nanti dioperasionalkan oleh BNPB,” kata Luthfi, Selasa (20/10).

Sementara itu, upaya pemadaman kebakaran di Gunung Sumbing dilakukan melalui jalur darat. Luthfi meminta aparat kepolisian menyelidiki penyebab kebakaran.

“Kapolda Jateng juga saya koordinasikan dengan jajaran untuk melakukan penyelidikan. Jangan sampai ada unsur kesengajaan di sana,” kata purnawirawan jenderal polisi bintang tiga tersebut.

Dia juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di kawasan hutan dan pegunungan.