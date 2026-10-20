Driver Ojol di Semarang Ungkap Sejumlah Keluhan, Berharap Revisi UU LLAJ Beri Perlindungan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Order fiktif hingga pembatalan pesanan secara sepihak oleh pelanggan menjadi persoalan yang merugikan pengemudi ojek online (ojol). Para pengemudi berharap persoalan tersebut mendapat perhatian dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Pengemudi ojol asal Semarang, Wahyu Chudori (25) berharap revisi aturan tersebut memuat mekanisme perlindungan bagi pengemudi yang mengalami kerugian akibat pesanan fiktif atau pembatalan sepihak.

Menurut dia, pengemudi sudah mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya untuk memenuhi pesanan, tetapi justru berpotensi tidak memperoleh pendapatan ketika pesanan dibatalkan.

"Kami sudah mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya untuk memenuhi order tersebut, ternyata malah zonk. Ya, kami berharap ada perlindungan hukum dan mekanisme ganti rugi untuk driver dalam kasus seperti itu," ucap Wahyu, Selasa (20/10).

Selain persoalan kompensasi, Wahyu menyampaikan sejumlah masalah lain yang dihadapi pengemudi ojol.

Di antaranya titik penjemputan yang terlalu jauh dari posisi pengemudi serta jumlah pengemudi yang terus bertambah, tetapi tidak selalu sebanding dengan potensi permintaan penumpang.

"Kami berharap perusahaan penyedia aplikasi atau aplikator dapat memperhatikan keseimbangan antara jumlah pengemudi dan permintaan pelanggan," ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, peluang mendapatkan pesanan bisa lebih merata dan tidak banyak pengemudi yang harus menunggu tanpa memperoleh order.