Suhu Udara di Semarang Sempat Tembus 38,4 Derajat Celsius, Tertinggi Sepanjang 2026

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Suhu udara di Kota Semarang, Jawa Tengah, mencapai 38,4 derajat Celsius. Angka tersebut menjadi suhu maksimum tertinggi yang tercatat di wilayah itu sepanjang 2026, berdasarkan pengamatan di Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas pada Senin (19/10).

Prakirawan Cuaca BMKG Ahmad Yani Semarang Ferry Oktarisa mengataka suhu tinggi tersebut merupakan catatan maksimum selama periode pengamatan tahun ini.

"Kalau dibandingkan dengan catatan suhu maksimum sejak awal tahun, angka 38,4 derajat Celsius itu menjadi yang tertinggi sejauh ini," ujar Ferry, Rabu (21/10).

Menurut dia, kondisi panas yang dirasakan masyarakat tidak terlepas dari musim kemarau yang masih berlangsung. Intensitas penyinaran Matahari juga berpengaruh terhadap peningkatan suhu di wilayah Jawa Tengah.

Ferry menjelaskan pergerakan semu Matahari pada periode September hingga Desember turut memengaruhi kondisi tersebut karena Matahari bergerak dari ekuator menuju belahan bumi selatan, melewati wilayah Jawa Tengah.

"Posisi semu Matahari pada periode ini membuat Jawa Tengah menerima paparan radiasi yang cukup kuat sehingga udara terasa lebih panas," jelasnya.

Selain itu, minimnya tutupan awan pada siang hari membuat sinar Matahari lebih leluasa mencapai permukaan Bumi.

"Ketika awan yang menutupi langit relatif sedikit, paparan sinar Matahari menjadi lebih maksimal dan suhu udara bisa meningkat," ungkap Ferry.