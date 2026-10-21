Suasana Pengadilan Tipikor Semarang Memanas Jelang Vonis Bupati Nonaktif Pati Sudewo

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Situasi di sekitar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, memanas menjelang sidang vonis Bupati Pati nonaktif Sudewo, Rabu (21/10).

Ratusan pendukung Sudewo yang berkumpul di luar gedung pengadilan terlibat aksi dorong dengan pagar pembatas. Ketegangan dipicu desakan massa agar pihak pengadilan menyediakan layar proyektor sehingga mereka bisa menyaksikan jalannya persidangan dari luar.

Seorang orator yang berpidato dari atas mobil komando bahkan memberikan tenggat waktu kepada pihak pengadilan. Massa mengancam akan menerobos masuk jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

"Kami akan memaksa masuk ke dalam, jika tidak disediakan proyektor," teriak orator tersebut.

Mengantisipasi situasi yang berpotensi mengganggu jalannya persidangan, aparat kepolisian memperketat pengamanan di sekitar lokasi.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Erlin Tang Jaya mengatakan sekitar 1.600 personel dikerahkan untuk mengamankan sidang tersebut.

Pengamanan juga dilakukan dengan mengatur arus lalu lintas menuju gedung pengadilan. Jalan di sekitar lokasi diberlakukan satu jalur, sedangkan penyekatan diterapkan untuk menjaga situasi tetap terkendali.

"Ada dari Polda dan Polres Pati. Ini demi keamanan," kata Erlin.