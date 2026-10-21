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12 Tahun Beroperasi, HGP Bos Judi Togel Jateng Akhirnya Tertangkap

Rabu, 21 Oktober 2026 – 12:00 WIB
12 Tahun Beroperasi, HGP Bos Judi Togel Jateng Akhirnya Tertangkap - JPNN.com Jateng
Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan. FOTO: Humas Polda Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kehin alias KH atau HGP sang bos judi besar di Kota Semarang, Jawa Tengah akhirnya tertunduk kepada polisi.

Pria berusia 69 tahun itu ditangkap bersama tiga pelaku lainnya, yakni S alias BS (55) berperan sebagai pengecer, HS (55) berperan agen, AH alias J (60) bandar Kota Semarang dan TAI (42) pengepul.

Kelimanya ditangkap di sebuah rumah kontrakan Jalan Batan 1 Nomor 62 D Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (9/10) sekitar pukul 23.00 WIB.

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“Kami mengamankan lima tersangka. Inisial HGP, kemudian AH, kemudian HS, kemudian S dan TAI,” kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam taklimat media di Mako Ditpolairud Polda Jateng, Kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang, Selasa (20/10).

Irjen Roy mengatakan HGP merupakan orang yang mengendalikan aktivitas perjudian di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Dia menyebut telah menangkap dan menahan sang bandar pusat tersebut.

“Sudah, sudah kami tangkap. Jadi orang yang big boss-nya sudah. Jadi dikendalikan oleh satu orang sudah kami tangkap. Nama di sesuai KTP-nya HGP,” kata Irjen Roy yang pernah menjabat Kasat Reskrim Polwiltabes Semarang itu.

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Dalam menjalankan aktivitasnya, para tersangka diduga menjual kupon togel Kuda Lari kepada masyarakat yang memasang taruhan pada nomor toto gelap (togel) untuk pasaran Singapura, Sydney, dan Hong Kong.

“Jadi kegiatan perjudian jenis togel tersebut sudah beroperasi sejak 2014 sampai dengan sekarang,” kata jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1993 tersebut.

Setelah HGP ditangkap, Kapolda Jateng Irjen Roy Hardi Siahaan menjamin tak ada lagi perjudian di Jawa Tengah.
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TAGS   polda jateng Jawa Tengah semarang judi togel toto gelap bos judi kehin

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