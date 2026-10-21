Massa Pendukung Sudewo Jebol Pagar Pengadilan Tipikor Semarang, Polisi Siaga

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aksi massa pendukung Bupati Pati nonaktif Sudewo di depan Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, berujung ricuh, Rabu (21/10).

Massa yang sebelumnya mengancam menerobos masuk akhirnya menjebol pagar besi pembatas di sekitar kompleks pengadilan. Aparat kepolisian langsung bergerak untuk mengendalikan situasi dan menghalau massa yang berusaha masuk ke area persidangan.

Ketegangan tersebut terjadi menjelang sidang pembacaan putusan terhadap Sudewo. Sebelumnya, massa mendesak pihak pengadilan menyediakan layar proyektor agar mereka bisa menyaksikan jalannya persidangan dari luar gedung.

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Seorang orator dari atas mobil komando sempat memberikan ultimatum selama 15 menit kepada pihak pengadilan. Setelah pagar pembatas dijebol, orator tersebut justru menyerukan agar massa menjaga situasi tetap terkendali.

"Mohon kondusif," teriak orator di atas mobil komando.

Situasi di sekitar pengadilan masih tegang di tengah penjagaan aparat gabungan. Kepolisian mengerahkan sekitar 1.600 personel untuk mengamankan jalannya persidangan.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Erlin Tang Jaya mengatakan personel yang diterjunkan berasal dari Polda Jawa Tengah dan Polres Pati.

"Aparat gabungan dari Polda dan Polres Pati. Ini demi keamanan.," kata Erlin.