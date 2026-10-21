Baru Menjabat Kapolda Jateng, Irjen Roy Siahaan Sudah Menggulung Bandar Togel Kelas Kakap

jateng.jpnn.com, JAWA TENGAH - Belum genap sebulan menjabat, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Siahaan telah meringkus bandar judi toto gelap (togel) kelas kakap. Sang bandar tersebut berinisial HGP alias KH.

Irjen Roy mengatakan KH merupakan orang yang mengendalikan aktivitas perjudian di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Dia menyebut telah menangkap dan menahan sang bandar pusat tersebut.

“Sudah, sudah kami tangkap. Jadi orang yang big boss-nya sudah. Jadi dikendalikan oleh satu orang sudah kami tangkap. Nama di sesuai KTP-nya HGP,” kata Irjen Roy yang pernah menjabat Kasat Reskrim Polwiltabes Semarang itu, Rabu (21/10).

Pria berusia 69 tahun itu ditangkap bersama empat pelaku lainnya, yakni S alias BS (55) berperan sebagai pengecer, HS (55) berperan agen, AH alias J (60) bandar Kota Semarang dan TAI (42) pengepul.

Kelimanya ditangkap di sebuah rumah kontrakan Jalan Batan 1 Nomor 62 D Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (9/10) sekitar pukul 23.00 WIB.

“Jadi kegiatan perjudian jenis togel tersebut sudah beroperasi sejak 2014 sampai dengan sekarang,” kata jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1993 tersebut.

Dalam menjalankan aktivitasnya, para tersangka diduga menjual kupon togel Kuda Lari kepada masyarakat yang memasang taruhan pada nomor toto gelap (togel) untuk pasaran Singapura, Sydney, dan Hong Kong.

“Operasionalisasi togel ini sendiri adalah di wilayah Jawa Tengah. Kepada masyarakat, saya akan bilang bahwa tidak ada lagi perjudian,” katanya.