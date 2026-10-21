Rumah Pintar Bisa Dikendalikan Lewat HP, Klaim Penggunaan Listrik Lebih Efisien

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Hunian nyaman kini tidak hanya ditentukan oleh desain bangunan, tetapi juga teknologi yang memudahkan aktivitas sehari-hari. Melalui sistem smart home atau rumah pintar, penghuni dapat mengendalikan berbagai perangkat rumah tangga melalui ponsel pintar sekaligus mengatur penggunaannya agar konsumsi listrik lebih efisien.

Hadirnya hunian nyaman itu terungkap dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh PT Bangun Cipta Karya Indonesia (BCKI) dengan PT Handyman Smart Teknologi, Rabu (21/10).

Melalui kerja sama tersebut, perusahaan kontraktor yang merupakan anak usaha Fasindo ini akan menghadirkan sistem rumah pintar pada proyek hunian di Kota Semarang, Jawa Tengah.

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Direktur Operasional PT Handyman Smart Teknologi Jeffry Candra Suwono mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap hunian kini tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan, tetapi juga keamanan dan kemudahan dalam mengoperasikan perangkat rumah tangga.

“Orang tidak hanya cari tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga yang aman dan praktis. Di proyek BCKI ini, kami masuk membawa sistem otomatisasi dan proteksi keamanan yang mudah dipakai sehari-hari oleh siapa saja di rumah, bahkan oleh anggota keluarga yang awam teknologi sekalipun lewat smartphone (gawai, red),” ujar Jeffry.

Melalui sistem tersebut, penghuni dapat mengendalikan perangkat yang kompatibel menggunakan satu aplikasi. Dengan demikian, kata Jeffry, mereka tidak perlu mengoperasikan setiap perangkat secara terpisah. Sistem rumah pintar itu juga mendukung kendali suara.

Dari sisi penggunaan energi, teknologi rumah pintar dapat membantu penghuni mengatur pemakaian perangkat listrik secara lebih terencana. Pengendalian perangkat melalui aplikasi memberi kemudahan untuk mengelola penggunaannya sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi konsumsi listrik rumah tangga.

Namun, pihaknya tak membeberkan selisih penghematan listrik rumah tangga setelah menggunakan smart home.