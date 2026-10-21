Tangkap Bandar Togel, Kapolda Jateng Akan Pecat Polisi Membekingi Judi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng) Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Roy Hardi Siahaan akan memecat anak buahnya jika terbukti terlibat menjadi bandar judi.

Irjen Roy mengatakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akan dijatuhkan langsung kepada anggota Korps Bhayangkara yang terbukti membekingi toto gelap (togel).

“Otomatis kalau dia anggota berarti PTDH,” kata Irjen Roy, Rabu (21/10).

Ultimatum tersebut diungkapkan Irjen Roy seusai menangkap sang bos judi besar berinisial HGP alias KH pada Jumat (9/10).

KH yang berusia 69 tahun itu ditangkap bersama empat pelaku lainnya, yakni S alias BS (55) berperan sebagai pengecer, HS (55) berperan agen, AH alias J (60) bandar Kota Semarang dan TAI (42) pengepul.

Kelimanya ditangkap di sebuah rumah kontrakan Jalan Batan 1 Nomor 62 D Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (9/10) sekitar pukul 23.00 WIB.

Menurut Irjen Roy, KH merupakan orang yang mengendalikan aktivitas perjudian di Kota Semarang dan Jawa Tengah. KH telah beroperasi selama 12 tahun atau sejak 2014 silam.

Dari kasus tersebut, Irjen Roy mengatakan tidak hanya melibas masyarakat yang terlibat pidana, tetapi juga membersihkan tubuh institusi Polri dari anggota yang melakukan pelanggaran.