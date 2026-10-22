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2.866 Polisi Siaga Mengamankan Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran di Semarang

Kamis, 22 Oktober 2026 – 09:38 WIB
2.866 Polisi Siaga Mengamankan Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran di Semarang - JPNN.com Jateng
Ilustrasi anggota Polri mengamankan aksi demonstrasi. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 2.866 personel disiagakan dalam aksi evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Bundaran Air Mancur Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (22/10).

Ribuan polisi tersebut terdiri dari 1.942 personel Polda Jateng dan 770 anggota Polrestabes Semarang. Dukungan 154 personel dari TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Kesehatan.

Skema pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan di Mapolrestabes Semarang pada Rabu (21/10) petang.

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Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto mengatakan pengamanan aksi dilakukan secara profesional dengan menegedepankan pendekatan persuasif dan humanis yang mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Polri hadir untuk mengawal masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib,” kata Kombes Yuliyanto, Kamis (22/10).

Kombes Yuliyanto mengatakan personel di lapangan diminta dilarang bersikap arogan maupun perkataan yang dapat memicu konflik saat berhadapan dengan peserta aksi.

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“Kami mengajak seluruh peserta aksi untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif, menghormati hak sesama, serta tidak mudah terprovokasi,” katanya.

Pihaknya juga mengantisipasi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan yang terdampak demonstrasi. Pengaturan arus lalu lintas telah disiapkan.

Pengamanan aksi menegedepankan pendekatan persuasif dan humanis yang mengutamakan keselamatan masyarakat.
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TAGS   jateng polda jateng Jawa Tengah semarang prabowo-gibran

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