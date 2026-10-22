Momentum Hari Santri, Dari Resolusi Jihad hingga Persoalan Karhutla

jateng.jpnn.com, TEGAL - Momen Hari Santri Nasional (HSN) tahun ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengenang perjuangan ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan.

Luthfi juga menyinggung HSN menjadi pengingat bahwa santri berperan penting dalam menyiapkan masa depan bangsa.

“Hari Santri ini untuk mengenang dan menghormati resolusi jihad dalam melawan penjajah yang dulu dilaksanakan oleh Hadratus Syeikh Hasyim Asy'ari dan para santri,” kata Luthfi dalam malam perayaan HSN dengan Jateng Berselawat di Kota Tegal, Kamis (22/10).

Dia mengapresiasi peran santri yang ada di Jawa Tengah yang setidaknya berjumlah 555 ribu orang dari total 5.400 pondok pesantren (ponpes).

Menurutnya, jumlah tersebut menjadi modal sosial yang perlu terus diperkuat agar ponpes tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga melahirkan generasi yang mampu berkontribusi di berbagai bidang.

Dalam kesempatan itu, Pengasuh Ponpes Salaf Tegalrejo, Kabupaten Magelang Muhammad Yusuf Chudlori menceritakan singkatnya peran santri, kiai, dan ulama dalam resolusi jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Hal itulah, kata Gus Yusuf, yang mendasari lahirnya Hari Santri Nasional. Dia menyinggung kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra, serta kebakaran di Gunung Lawu dan Gunung Sumbing.

“Kita berdoa untuk saudara di Kalimantan dan Sumatra. Meminta kepada pemerintah dalam rangka menjaga bangsa, orang serakah yang membakar hutan dan lahan agar segera ditangkap dan diadili demi kemajuan Indonesia. Santri punya tugas juga untuk menjaga bangsa dan menjaga umat,” katanya. (ink/jpnn)