JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Karhutla Gunung Sumbing Meluas hingga 306 Hektare, Water Bombing Masih Dikaji

Karhutla Gunung Sumbing Meluas hingga 306 Hektare, Water Bombing Masih Dikaji

Kamis, 22 Oktober 2026 – 11:35 WIB
Karhutla Gunung Sumbing Meluas hingga 306 Hektare, Water Bombing Masih Dikaji - JPNN.com Jateng
Areal kawasan Gunung Sumbing yang dilanda kebakaran hutan dan lahan. FOTO: Humas Polda Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Gunung Sumbing, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, makin meluas. Kini, status tanggap darurat bencana karhutla telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang dihimpun JPNN.com, total area terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 306 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 140 hektare telah dipadamkan. Sementara itu, tim gabungan masih berfokus menangani dua hamparan titik api aktif dengan luas masing-masing 90 hektare dan 70 hektare.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng) Inspektur Jenderal Pol Roy Hardi Siahaan mengatakan sedang berupaya mengoptimalkan penanganan karhutla dengan mengerahkan dukungan helikopter yang sebelumnya ditempatkan di kawasan Gunung Lawu.

Baca Juga:

“Kami sudah mendorong juga teman-teman yang tadinya ada heli yang dipusatkan di Gunung Lawu, kami geser ke sini. Memungkinkan tidak sih water bombing itu beroperasi di sini untuk memadamkan api yang ada di wilayah Gunung Sumbing,” kata Roy, Kamis (22/10).

Dia menjelaskan dua helikopter telah diarahkan ke kawasan Gunung Sumbing. Namun, pengerahan heli untuk melakukan pemadaman dengan metode water bombing masih bergantung pada kondisi dan kemungkinan operasional di lokasi kebakaran.

“Andai kata nanti memungkinkan dengan menggunakan heli tersebut di lahan atau di wilayah yang yang seperti ini akan kami lakukan juga untuk water bombing,” ujarnya.

Baca Juga:

Pemadam juga berusaha menjangkau lokasi kebakaran di lereng gunung untuk membatasi penyebaran api. Langkah tersebut dilakukan agar kobaran api tidak meluas ke kawasan lain, terutama ke wilayah yang lebih rendah.

“Mudah-mudahan bisa dipadamkan. Oleh karena itu, anggota atau personil yang ada berusaha untuk naik ke atas. Membatasi, melokalisir supaya tidak melebar ke mana-mana. Syukur-syukur tidak sampai ke bawah. Sampai sekarang ini kan posisi masih terbakar,” kata Irjen Roy.

Water bombing masih dalam pengkajian untuk memadamkan karhutla yang melalap 306 hektare lahan di Gunung Sumbing.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Wonosobo polda jateng Jawa Tengah gunung sumbing karhutla kebakaran

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU