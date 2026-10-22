Bukan Hanya Belajar Agama, Santri Jateng Diminta Mengentaskan Kemiskinan

jateng.jpnn.com, TEGAL - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan santri masa kini harus bergerak meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia mangajak 555 ribu santri di Jawa Tengah mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah, terutama melalui kewirausahaan dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Luthfi, semangat Resolusi Jihad yang dicetuskan KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 harus terus dilanjutkan sesuai tantangan zaman.

“Para santri harus mampu menjadi benteng terakhir dan garda terdepan dalam membangun daerahnya, mulai dari kabupaten hingga provinsi. Dengan cara apa? Menyejahterakan masyarakat dengan mengurangi angka kemiskinan,” ujarnya dalam Upacara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (22/10).

Luthfi mengatakan angka kemiskinan Jawa Tengah saat ini sebesar 9,21 persen atau sekitar 3,6 juta jiwa. Pihaknya menyebut terus berupaya untuk mengentaskan kemsikinan di Jawa Tengah.

Menurutnya, keberadaan ratusan ribu santri yang tersebar di ribuan pondok pesantren dinilai menjadi potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi, termasuk melahirkan santri yang mandiri dan memiliki jiwa kewirausahaan.

“Provinsi Jawa Tengah telah memberikan beasiswa kepada 488 santri, termasuk santri penggerak. Kami juga memberikan beasiswa kepada santri untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, seperti Yaman, Mesir, dan negara lainnya, sebanyak 58 santri,” katanya.

Di sisi lain, Luthfi juga meminta para santri ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, stabilitas daerah menjadi syarat penting bagi keberhasilan pembangunan, terlebih di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.