Mustahik di Semarang Bakal Dapat Perlindungan JKN Lewat Dana Zakat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Upaya perlindungan jaminan kesehatan kini menyasar pada mustahik dan masyarakat kurang mampu di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Langkah ini tertuang dalam kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Melalui kerja sama itu, akan memperkuat masyarakat yang belum terdaftar maupun peserta yang telah terdaftar dengan status kepesertaan nonaktif.

Pembiayaan iuran JKN bagi masyarakat kurang mampu diharapkan mampu memberikan kepastian akses layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Debbie Nianta Musigiasari dalam keterangannya, Kamis (22/10).

Menurutnya, kerja sama tersebut sebagai langkah strategis, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem yang belum terdaftar sebagai peserta melalui pembiayaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Nantinya, Baznas dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan informasi mengenai Program JKN kepada masyarakat, khususnya para penerima manfaat zakat. Terlebih saat ini BPJS Kesehatan juga terus bertransformasi dalam meningkatkan kualitas mutu layanan.

“Pemanfaatan dana zakat yang disalurkan melalui Program JKN, tentunya dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh mustahik. Apalagi resiko sakit datang tanpa diduga,” katanya

Ketua Baznas Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara menyatakan kerja sama akan membantu masyarakat rentan secara ekonomi dan tidak bisa memiliki akses kesehatan.

Diawali dengan mendaftarkan seratus warga sebagai peserta Program JKN, Arnaz berharap pada tahun-tahun berikutnya kepesertaan Program JKN yang pembiayaannya dibayarkan oleh Baznas Kota Semarang dapat terus meningkat.