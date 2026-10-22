Sejumlah Daerah di Jawa Tengah Masih Waspada Kekeringan, Hujan Belum Merata

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sejumlah daerah di Jawa Tengah masih berstatus Waspada kekeringan meteorologis pada dasarian ketiga Oktober 2026. Meski demikian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat tidak ada lagi kabupaten/kota yang berstatus Siaga maupun Awas.

Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Goeroeh Tjiptanto mengatakan status tertinggi peringatan dini kekeringan meteorologis periode 21–31 Oktober 2026 adalah Waspada.

"Status tertinggi adalah Waspada, selebihnya tidak ada peringatan," kata Goeroeh, Kamis (22/10).

Wilayah berstatus Waspada meliputi Kota Tegal, Pekalongan, dan Semarang. Sementara itu, kabupaten yang masuk kategori tersebut ialah Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Temanggung, Semarang, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan, Blora, Boyolali, Klaten, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri.

Berdasarkan analisis curah hujan dasarian kedua Oktober atau periode 11-20 Oktober 2026, seluruh wilayah Jawa Tengah mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0-50 milimeter per dasarian.

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil pemantauan hari tanpa hujan (HTH) hingga 20 Oktober 2026. BMKG mencatat periode tanpa hujan lebih dari 60 hari atau kategori kekeringan ekstrem di sejumlah wilayah Jawa Tengah.

Kategori sangat panjang mendominasi wilayah bagian selatan. Adapun periode tanpa hujan kategori panjang, yakni 21–30 hari, terpantau di sejumlah titik wilayah timur dan Kabupaten Brebes.

Sementara itu, kategori menengah dengan periode tanpa hujan 11-20 hari tersebar di hampir seluruh wilayah. Kategori pendek selama 6–10 hari mendominasi wilayah utara, sedangkan periode 1-5 hari terpantau di beberapa titik wilayah tengah.