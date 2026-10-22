2 Napi Perempuan Pontianak Dipindah ke Semarang, Lapas Siapkan Pembinaan Khusus

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dua narapidana perempuan asal Pontianak, Kalimantan Barat dipindahkan ke Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kedua napi narkotika dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Pontianak yang dikawal tiga Brimob itu telah tiba di Lapas Kelas IIA Semarang pada Rabu (21/10) pukul 13.00 WIB.

Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan keberlanjutan program pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

Baca Juga: Mustahik di Semarang Bakal Dapat Perlindungan JKN Lewat Dana Zakat

Jajaran Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) juga melaksanakan pemeriksaan badan dan barang sebelum keduanya ditempatkan di kamar Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling).

“Setiap proses penerimaan narapidana kami laksanakan sesuai prosedur, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan, hingga pengamanan,” kata Pelaksana harian (Plh) Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang Tetty Ernawati Siahaan, Kamis (22/10).

Tetty menyebut proses penerimaan dilaksanakan dengan mengutamakan aspek keamanan, ketertiban dan pemenuhan hak-hak narapidana.

Pihaknya juga akan mengawasi dan mendampingi secara berkelanjutan serta mengoptimalkan program pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia berharap dapat membantu narapidana beradaptasi dengan lingkungan baru, menaati tata tertib, dan mengikuti setiap tahapan pembinaan secara baik.