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Novo Nordisk Gandeng Anthropic, AI Claude Bakal Digunakan untuk Mempercepat Penemuan Obat

Kamis, 22 Oktober 2026 – 17:20 WIB
Novo Nordisk Gandeng Anthropic, AI Claude Bakal Digunakan untuk Mempercepat Penemuan Obat - JPNN.com Jateng
Novo Nordisk menggandeng Anthropic untuk memanfaatkan AI Claude dalam mempercepat penemuan dan pengembangan obat baru. Ilustrasi Foto: Novo Nordiks

jateng.jpnn.com - Perusahaan farmasi Denmark Novo Nordisk berkolaborasi dengan perusahaan kecerdasan buatan (AI) Anthropic untuk mempercepat penemuan dan pengembangan obat baru melalui teknologi Claude.

Kolaborasi yang diumumkan pada 7 Oktober 2026 itu bertujuan membantu para ilmuwan Novo mengatasi berbagai tantangan dalam penelitian dan pengembangan (R&D), sekaligus meningkatkan kemampuan penalaran ilmiah melalui AI.

Kedua perusahaan akan mengembangkan solusi untuk menjawab persoalan ilmiah dan memperbaiki alur kerja penelitian, khususnya dalam memahami proses biologis yang mendasari penyakit serta mekanisme kerja obat.

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Presiden dan CEO Novo Nordisk Mike Doustdar mengatakan kemitraan tersebut menjadi bagian dari ambisi perusahaan untuk menjadi perusahaan kesehatan yang paling berbasis AI di dunia.

"Kerja sama dengan Anthropic akan memberi dorongan besar bagi tim R&D kami dan membantu kami menjalankan misi untuk menghadirkan solusi kesehatan baru yang transformatif bagi masyarakat yang hidup dengan penyakit kronis," ujar Mike Doustdar dalam keterangan resmi yang diterima JPNN, Kamis (22/10).

Menurut dia, pemanfaatan AI diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan serta mempersingkat proses dari penelitian hingga obat dipasarkan.

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Selain meningkatkan efisiensi, teknologi tersebut dinilai berpotensi membuka peluang ilmiah baru untuk memahami biologi manusia dan mekanisme kerja obat secara lebih mendalam.

Sebagai langkah awal, Novo akan menguji Claude Science pada sejumlah alur kerja penelitian dan pengembangan. Pengujian tersebut akan difokuskan pada persoalan ilmiah yang dinilai paling berpotensi mendapatkan manfaat dari kolaborasi kedua perusahaan.

Novo Nordisk menggandeng Anthropic untuk memanfaatkan AI Claude dalam mempercepat penemuan dan pengembangan obat baru.
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TAGS   farmasi kecerdasan buatan novo nordiks obat

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