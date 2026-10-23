2.000 Mahasiswa Semarang Kritik Pedas 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat kritik pedas dari 2.000 mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/10).

Massa aksi tiba di lokasi, Tugu Tunas Kota Semarang sekitar pukul 16.30 WIB. Mereka yang memenuhi Jalan Pahlawan itu menyampaikan aspirasi yang menyoroti kepemimpinan Ketua Umum Partai Gerindra dengan putra sulung eks Presiden Joko Widodo tersebut.

Ada sejumlah tuntutan yang dibawa mahasiswa. Di antaranya stabilisasi harga dan kemudahan akses kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM), pengembalian TNI dan Polri ke fungsi utamanya, evaluasi total proyek strategis nasional (PSN)

Kemudian pengembalian hak atas tanah dan pemulihan wilayah terdampak bencana. Penghentian praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan.

“Kami rasa tuntutan ini mendesak semua. Ini merupakan hasil konsolidasi kami, tidak hanya di daerah, tetapi nasional,” kata perwakilan massa aksi bernama Ramanda Bima Prayuda.

Para mahasiwa juga mengecam lambannya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda beberapa daerah di Indonesia.

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Selain itu, kritik tajam juga menyasar duo program utama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai terkesan memaksa menghambur-hamburkan anggaran.

Tidak ada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menemui massa aksi. Luthfi di hari yang sama memeringati Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Kota Tegal, Jawa Tengah.