Semarak HLN ke-81, PLN dan LAZiS Jateng Tebar Kepedulian Melalui Khitan Ceria

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81, YBM PLN UID Jawa Tengah bersama LAZiS Jateng menggelar program Khitan Ceria bagi 50 anak yatim dan dhuafa di Kantor PLN UID Jawa Tengah, Semarang, Rabu (21/10).

Kegiatan sosial tersebut menjadi wujud kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan sekaligus upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kolaborasi antarlembaga.

Acara itu dihadiri General Manager PLN (Persero) UID Jawa Tengah Bramantyo Anggun Pambudi dan Direktur Eksekutif LAZiS Jateng Doso Sutrisno.

Dalam sambutannya, Bramantyo memberikan motivasi kepada para peserta agar berani bermimpi besar dan tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada para muzakki, panitia, tenaga medis, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Kepedulian dan kasih sayanglah yang bisa menerangi kehidupan. Semoga kegiatan ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu memberikan yang terbaik dan terus menumbuhkan kepedulian kepada sesama,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif LAZiS Jateng Doso Sutrisno mengapresiasi kolaborasi yang kembali terjalin bersama YBM PLN UID Jawa Tengah.

Menurutnya, sinergi tersebut menjadi langkah untuk menghadirkan program sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.