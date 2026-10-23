Api Masih Membara di Gunung Sumbing, Kebakaran Mencapai 779,4 Hektare

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Kebakaran hutan di kawasan Gunung Sumbing yang meliputi wilayah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, masih berlangsung hingga Jumat (23/10) pagi. Luas kawasan yang terdampak kebakaran tercatat mencapai 779,4 hektare.

Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kedu Utara masih memantau sejumlah titik api yang belum berhasil dipadamkan. Api dilaporkan masih menyala di petak 20-1 wilayah Temanggung dan petak 23 di wilayah Wonosobo.

Kepala KPH Kedu Utara Dimyati mengatakan, luas area terdampak masih berpotensi berubah mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Cuaca kering dan angin kencang menjadi kendala utama dalam upaya mengendalikan kebakaran.

"Kondisi angin yang bertiup kencang membuat pergerakan api berlangsung cepat, sehingga upaya pemadaman yang dilakukan petugas belum mampu mengimbangi penyebaran kebakaran," katanya, Jumat (23/10).

Dari sisi vegetasi, kebakaran paling banyak melanda kawasan sabana dan hutan kemlandingan, yakni area yang ditumbuhi pohon kemlandingan gunung.

Api juga mulai menjangkau sebagian kawasan hutan rimba campuran yang ditumbuhi beragam jenis pohon, di antaranya bintamin, puspa, dan akasia.

Seluruh area yang terdampak kebakaran tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Bahkan, di sejumlah titik, api telah memasuki kawasan tegakan rimba campuran yang ditumbuhi pepohonan berukuran besar.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebakaran tidak hanya melanda vegetasi sabana, tetapi juga berpotensi merusak kawasan hutan dengan pepohonan yang lebih besar.