Jelang Porsimaptar 2026, Taruna Akpol Tanam Pohon Demi Kelestarian Lingkungan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menjelang Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa, Pelajar, dan Taruna (Porsimaptar) XXVI 2026, puluhan taruna menanam pohon mangga di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (24/10).

Jenis pohon mangga tersebut ditanam oleh 30 taruna di tebing yang berlokasi dari selatan Stadion Taruna Akpol.

Danmenkor Taruna Akpol Ikhyaul Fata mengatakan tanam pohon kali ini menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Baca Juga: Babak Baru Kasus 406 Kiloliter Solar Ilegal di Semarang

“Setiap pohon yang ditanam merupakan harapan bagi masa depan, simbol kepedulian terhadap alam, serta wujud tanggung jawab generasi muda dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian bumi,” kata Ikhyaul, Minggu (25/10).

Bagi Taruna Akpil, kata Ikhyaul, pengabdian tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.

“Satu pohon, sejuta harapan. Bersama menghijaukan Indonesia, menjaga alam untuk masa depan,” kata Ikhyaul.

Dalam Porsimaptar XXVI yang berlangsung 25-31 Oktober 2026, terdapat 17 cabang dan tangkai lomba yang dipertandingkan.

Belasan cabang dan tangkai lomba tersebut terdiri dari bidang olahraga, seni, dan akademik. Bidang olahraga terdiri atas delapan cabang, yakni voli, sepak bola, badminton, basket, tenis, atletik, e-Sport, dan renang.