Guru PAUD Bergaji Pas-pasan, Gubernur Jateng Berterima Kasih

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengapresiasi kerja keras para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) yang sabar mendidik dengan penghasilan pas-pasan.

Luthfi mengakui mendidik anak usia dini bukan pekerjaan mudah. Menurutnya, guru tidak sekadar mengajarkan kemampuan dasar, tetapi juga mendampingi anak mengenal lingkungan, membangun karakter, dan belajar bersosialisasi.

“Terima kasih meski dengan gaji pas-pasan ibu-ibu sekalian bekerja dengan hati. Jadi guru TK itu tidak gampang, saya tidak sanggup membayangkan dulu TK saya kayak apa,” ujar Luthfi saat Apel Akbar 10.000 Guru TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) se-Jateng, Sabtu (24/10).

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Dlam Milad ke-107 TK ABA dan Milad ke-29 Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) Jateng tersebut, Luthfi menyebut pendidikan menjadi fondasi penting bagi kemajuan Jawa Tengah sekaligus salah satu jalan mendasar untuk mengentaskan kemiskinan.

Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai pelengkap kebutuhan dasar masyarakat.

“Di Jateng ini, alas dasar untuk pengentasan kemiskinan paling utama adalah aspek pendidikan. Bukan hanya sandang, pangan, papan, melainkan paling pokok adalah pendidikan. Anak-anak kita yang masih kecil akan menjadi landasan Jawa Tengah maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Luthfi.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan mendidik anak usia dini memiliki tantangan tersendiri karena guru berperan besar dalam membentuk perilaku dan cara pandang anak sejak kecil.

“Guru TK adalah role model bagi anak-anak, bukan hanya sebagai pengajar, melainkan juga sebagai orangtua dan sosok idola bagi anak-anak,” kata Abdul Mu’ti.