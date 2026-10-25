Agustina Ungkap Buah Bibir Program PKK Akibat Beban Tugas OPD

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegur para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak membebani tugas PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Agustina menduga beban program PKK yang mencuat menjadi buah bibir belakangan ini tatkala mendapat beban tugas dari OPD.

“Dua hari berturut-turut saya rapat, ya yang pertama saya sampaikan kepada teman-teman kepala OPD ini tidak memberi beban kepada PKK, mengurangi beban kepada PKK,” kata Agustina dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu (25/10).

Agustina menyebut kegiatan PKK yang bersifat partisipatif dan sukarela tidak diubah menjadi kewajiban. Menurutnya, perubahan tersebut berpotensi menimbulkan tuntutan dan kewajiban lain bagi para kader.

“Ini yang kemudian tadi saya sampaikan kepada teman-teman di PKK itu untuk koreksi dan sesuatu yang bersifat partisipatif dan sukarela itu tidak boleh diubah menjadi kewajiban,” ujarnya.

Ada sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi, mulai dari dugaan kewajiban mengenakan seragam PKK yang disertai denda hingga kewajiban menyetorkan botol bekas ke bank sampah.

“Tadi sudah saya sampaikan, coba dideteksi di mana itu ada orang tidak pakai seragam PKK didenda? Di mana itu ada orang yang tidak mengirimkan botol ke bank sampah itu kemudian didenda?” kata Agustina.

Agustina juga bertanya-tanya ihwal pelibatan kader PKK dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Dia menyatakan program tersebut telah memiliki petugas sendiri yang mendapatkan insentif untuk menjalankan tugasnya.