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Atlet Selam Jepara Gugur Saat Berlaga di Porprov Jateng 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 – 15:06 WIB
Atlet Selam Jepara Gugur Saat Berlaga di Porprov Jateng 2026 - JPNN.com Jateng
Ilustrasi korban meninggal dunia. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Atlet selam laut Syabilla Rizkia Putri Raharja (22) asal Kabupaten Jepara meninggal dunia saat sedang bertanding dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XVII 2026 di Awan Costa, Semarang Barat, Kota Semarang, Minggu (25/10).

Berdasarkan informasi yang dihimpun JPNN.com, korban memulai perlombaan cabang olahraga (cabor) selam laut sekitar pukul 09.00 WIB. Namun, 20 menit kemudian korban tenggelam.

Saat itu, korban dievakuasi oleh petugas. Saat dibawa ke daratan, korban tak sadarkan diri. Mulut dan hidung korban mengeluarkan busa.

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Korban sempat mendapat pertolongan, tetapi akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Keluarga Sehat (RS KSH) Semarang. Namun, setelah mendapat penanganan medis, korban dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 10.00 WIB.

“Selamat jalan Syabilla Rizkia Putri Raharja,” tulis akun Instagram resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara @pemkabjepara yang mengunggah kabar duka cita kepergian atlet selam laut tersebut, Minggu (25/10).

Dalam takarir menyebutkan Syabilla merupakan atlet kebanggaan Bumi Kartini yang telah meraih dua medali emas pada ajang Porprov XVII Jawa Tengah 2026 Semarang Raya, nomor 100 meter dan 200 meter bifins putri.

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“Saat mengikuti (selam laut, red) korban sudah melambaikan tangan saat putaran kedua. Namun, korban tetap tidak berhenti dan lanjut main. Di putaran ketiga korban minta pertolongan dan dibawalah ke pinggir,” kata Kapolsek Semarang Barat AKP Darwin Tamba.

Syabilla merupakan atlet kebanggaan Bumi Kartini yang telah meraih dua medali emas dalam Porprov XVII Jateng 2026 Semarang Raya.
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TAGS   Jawa Tengah semarang jepara atlet selam porprov jateng awan costa selam laut syabilla rizkia putri raharja

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