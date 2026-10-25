Porsimaptar 2026 Resmi Dibuka, Ajang Olahraga, Seni dan Semangat Persatuan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa, Pelajar, dan Taruna (Porsimaptar) XXVI 2026 resmi dibuka di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Minggu (25/10).

Pembukaan Porsimaptar 2026 secara resmi dibuka oleh Gubernur Akpol Irjen Pol R. Yoseph Wihastono Yoga Pranoto.

Dalam pembukaan Porsimaptar tahun ini diawali dengan Akpol Color Run 2026 yang diikuti oleh sekitar 2.000 peserta.

Baca Juga: Babak Baru Kasus 406 Kiloliter Solar Ilegal di Semarang

“Ribuan langkah penuh semangat berpadu dalam suasana kebersamaan, menciptakan energi positif dan semangat hidup sehat di lingkungan Akpol,” kata Ketua Panitia Porsimaptar XXVI 2026 Rashya Resdianto.

Dia mengatakan kemeriahan acara juga disuguhkan melalui penampilan Display Drum Corps Pelopor Cendrawasih Taruna Tingkat III Akpol.

“Dengan perpaduan harmonisasi musik, ketepatan gerakan, dan kekompakan formasi, para taruna menampilkan pertunjukan yang memukau sekaligus mencerminkan disiplin, dedikasi, dan jiwa korsa,” katanya.

Rashya menjelaskan Porsimaptar 2026 bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan wadah untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta mempererat tali persaudaraan antargenerasi muda.

“Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara, tetapi juga tentang bagaimana kita berjuang, menghargai perbedaan, dan tumbuh bersama dalam semangat persatuan,” tuturnya.