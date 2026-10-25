Kata Polisi Ihwal Kematian Atlet Selam Asal Jepara di Porprov Jateng 2026

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian atlet selam laut Syabilla Rizkia Putri Raharja (22) asal Kabupaten Jepara saat sedang bertanding dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XVII 2026 di Awan Costa, Semarang Barat, Kota Semarang, Minggu (25/10).

Kapolsek Semarang Barat AKP Darwin Tamba menyatakan belum mengetahui penyebab pasti meninggalnya mahasiswi Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tersebut.

“Kami belum bisa menyimpulkan (penyebab kematian, red),” kata AKP Darwin

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Dia mengatakan Tim Inafis Polrestabes Semarang masih bekerja dalam menyelidiki kecelakaan maut di Laut Jawa tersebut.

“Saat ini masih dilakukan penyelidikan,” tutut AKP Darwin.

AKP Darwin menyebut korban saat berlaga sudah melambaikan tangan saat putaran kedua. “Namun, korban tetap tidak berhenti dan lanjut main. Di putaran ketiga korban minta pertolongan dan dibawalah ke pinggir,” kata AKP Darwin.

AKP Darwin menyebut korban sudah tak sadarkan diri saat dievakuasi ke tepi. Saat itu, tim medis masih mendapati denyut nadi korban. Namun, nyawa korban tak tertolong saat mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Keluarga Sehat (RS KSH) Semarang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JPNN.com, korban memulai perlombaan cabang olahraga (cabor) selam laut sekitar pukul 09.00 WIB. Namun, 20 menit kemudian korban tenggelam.