KONI Jateng Buka Suara Kematian Atlet Selam Syabilla Rizkia Putri Raharja

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) buka suara atas kematian kematian atlet selam laut Syabilla Rizkia Putri Raharja (22) asal Kabupaten Jepara saat sedang bertanding dalam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah (Porprov Jateng) XVII 2026.

Ketua KONI Jateng Sudjarwanto mengatakan telah memperhatikan aspek keselamatan dan fasilitas pendukung dalam perlombaan selam laut yang digelar lebih awal tersebut.

“Selam laut itu memang dipertandingkan lebih awal. Semua tentang fasilitas, bagaimana safety (keselamatan, red), kami sudah jaga. Pada saat sebelum itu semua (perlombaan, red), sudah menyatakan dengan surat kesehatan,” katanya seusai Pembukaan Porprov Jateng di Stadion Jatidiri Kota Semarang, Minggu (25/10) malam.

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Sudjarwanto menyebut Syabilla merupakan atlet berprestasi. Sehari sebelum mengikuti nomor selam laut, Syabilla berhasil meraih dua medali emas pada nomor selam kolam.

“Memang Syabilla atlet yang sangat berprestasi,” ujarnya.

Setelah itu, Syabilla masih menjalani latihan untuk menghadapi perlombaan selam laut yang digelar di Awan Costa POJ City Semarang pada Minggu (25/10) pagi.

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Menurutnya, Syabilla memiliki kemampuan yang baik dan sempat berada di posisi terdepan dalam perlombaan tersebut.

Namun, menjelang 200 meter terakhir dari total jarak perlombaan 30 kilometer, Syabilla sempat melambaikan tangan sebagai tanda menyerah.