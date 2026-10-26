Wali Kota Semarang Agustina Membidik Juara Umum Porprov Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Api Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah (Porprov Jateng) XVII/2026 tiba di Balai Kota Semarang, Minggu (25/10).

Obor yang diambil dari Api Abadi Mrapen, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan ini telah diarak keliling Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal berakhir di Kota Semarang.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti yang menerima langsung obor tersebut, sebelum dibawa menuju Gelanggang Olahraga (GOR) Jatidiri dalam pembukaan Porprov Jateng.

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“Dengan semangat dari Api Mrapen, kami berharap Porprov berjalan sukses dan melahirkan prestasi-prestasi yang membanggakan. Selain itu, kami juga berharap Porprov ini mempererat persaudaraan di antara para atlet dengan masyarakat,” ujar Agustina.

Dia mengimbau seluruh jajaran dan juri untuk menjalankan tugas secara profesional agar Porprov Jateng bisa berlangsung lancar dan menjadi pesta olahraga yang berkesan.

Agustina optimistis Kota Semarang dapat mempertahankan posisi juara umum dengan mengumpulkan medali terbanyak. Apalagi, sejumlah cabang olahraga yang telah dipertandingkan lebih awal mulai menyumbangkan pundi-pundi medali bagi kontingen Kota Semarang.

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Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang telah menyiapkan bonus bagi atlet berprestasi dan memastikan perlindungan kesehatan serta jaminan ketenagakerjaan mereka.

“Doakan saja Kota Semarang kembali menjadi juara umum. Juara umum dengan perolehan medali terbanyak,” kata Agustina.